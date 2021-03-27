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تعافي الإعلامية سمر يسري من كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعافت الإعلامية سمر يسري من فيروس كورونا، والتي كانت قد أصيبت منذ عدد من الأيام.

وخضعت الإعلامية سمر يسري للعزل المنزلي لمدة 12 يوم، والتزمت بفترة العلاج إلى أن أظهرت نتائجة مسحتها الأخيرة سلبية نتائجها.

وجاءت إصابتها عقب حلقتها مع الفنانة هند صبري والتي تم عرضها يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تعود لبرنامجها.

وتقدم سمر يسري برنامج "يوم ليك" التي تعود به إلى الشاشة مرة أخرى بعد غيابها العام الماضى عن تقديم أى برامج جديدة.

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