Advertisements

آثار مصر تشارك في الحدث العالمي "ساعة الأرض"

السبت 27/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
شاركت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة قامت بإطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية في محافظات الجمهورية، منها قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومقعد ماماي السيفي ومجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز، ومسجدي السلطان حسن والرفاعي، وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وقصر عائشة فهمي بالزمالك.

بالإضافة إلى إطفاء الإضاءة الخارجية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وقلعة صلاح الدين بطابا، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ساعة الارض الاثار

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعة

ميونخ 1860 الأول عالميا والأهلي المصري في المرتبة الخامسة ضمن أفضل 100 فريق حول العالم

منذ ساعة و 25 دقيقة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

إدارة الزمالك تفاجئ "جنش" بقرار صادم

منذ 40 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

09:30 م

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

09:46 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها