التضامن: صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج خلال أسبوع (فيديو)

قال محمد حسين علي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف مساعدات فورية لأسر المتوفى والمصابين قبل التعويضات التي أقرتها الوزارة.



وأضاف "علي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه سيتم صرف 20 ألف جنيه لأسر المتوفى و10 آلاف للمصاب بشكل فوري من مؤسسات التكافل الاجتماعي.



وأشار إلى أن التعويضات ستكون 100 ألف جنيه لأسر المتوفى أو الذي أصيب بعجز كلي بنسبة 100% مع صرف معاش شهري لهم مدى الحياة من التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تقديره حتى الآن.



وأوضح أن من أصيب بعجز كلي بنسبة 50% سيتم تعويضه بمبلغ 75 ألف جنيه، ومن كانت نسبة العجز لديه أقل من 50% سيتم تعويضه بمبلغ 40 ألف جنيه.



وأشار إلى أن من مر على وجوده في المستشفى أكثر من 72 ساعة سيتم تعويضه من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، ومن لم يمر على وجوده أكثر من 72 ساعة سيتم تعويضه من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.



وأكد أنه سيتم صرف جميع التعويضات خلال أسبوع بعد استخراج شهادة الوفاة واستكمال المستندات المطلوبة، موضحًا أنه سيتم عمل أبحاث اجتماعية لأسر المصابين لتحديد إمكانية حصول أي منهم على معاش تكافل وكرامة.

