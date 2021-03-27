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برلماني: اعتذار وزير النقل عن حادث سوهاج لا ينهي مسئوليته

السبت 27/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حادث تصادم قطاري سوهاج مُروع، ودائمًا ما يكون هناك تكرار حوادث للسكك الحديد بهذا الشكل، إذ أنه حوادث القطارات دائمًا تتعلق بالمرافق ومدى أداءه الداخلي.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الحوادث تكشف مدى الفساد داخل المرفق، من فساد مالي وقصور وأهمال في العمل، إذ أنها أنواع من الفساد، مشددًا على أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر غير مقبول، ويجب الوقفة هذه المرة قوية، ويجب أن يكون هناك وقفه حقيقة ضد المسئولين عن هذا الحادث، هذه الحوادث غير مبررة وهناك أكثر من شق بخصوص هذا الحادث.

وأوضح أن هناك شق جنائي للحادث من خلال التحريات الجنائية وملابسات الحادث، إلا أن هناك شق سياسي ومسئولية تقع على وزير النقل تجاه هذا المرفق، معقبًا: "اعتذار وزير النقل لا ينهي مسئوليته السياسية.. المحاسبة لا تقف عن حد الاعتذار، فقدنا أرواح كثير وضحايا".

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