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إدارة الزمالك تفاجئ "جنش" بقرار صادم

السبت 27/مارس/2021 - 10:00 م
جنش
جنش
الفجر الرياضي
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استقرت إدارة نادي الزمالك على فتح تحقيق في واقعة تصوير محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لإحدى الحلقات مع الفنان رامز جلال خلال برنامجه "رامز مريض نفسي" والذي سيذاع في رمضان المقبل.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين عمر في فيديو عبر حسابه على فيسبوك أن إدارة الزمالك غاضبة بسبب عدم حصول اللاعب على إذن قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية وتصوير البرنامج.

وأشار إلى أن اللاعب كان لابد أن يستئذن قبل سفره خاصة وأن اللائحة تنص على حصول النادي على نسبة من ظهوره في أي برنامج.

وأشار عمر إلى أن جنش قام بتصوير الحلقة قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني الحالي.

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