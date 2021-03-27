ليندمان لـ "الفجر": هدف أفشة فى الزمالك مُستحق.. وجماهير الفريق هى اللاعب رقم 12.. وهذا رأيي فى موسيمانى





"موسيمانى دخل فى أجواء الأهلي سريعًا" .. بهذه الكلمات بدأ مايكل ليندمان مدرب أحمال النادى الأهلى السابق فى جهاز المدرب الهولندي مارتن يول الذي تولي القيادة الفنية للفريق عام 2015 ثم تواجد مرة أخري مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عام 2018، حواره لـ الفجر الرياضي عن مستوي المارد الأحمر ورأيه فى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق خلال الفترة الحالية.





وقال ليندمان فى حوار لـ " الفجر الرياضي" :" بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للنادي الأهلي دخل سريعًا فى أجواء الفريق وحصل على شئ هام للغاية هو دعم ومحبة جماهير الفريق والتى دائمًا لها تأثير إيجابي على الفريق ونتائجه".





وأضاف:" بيتسو موسيمانى مدير فنى له خبرات كبيرة فى البطولات الكبري، مثل دوري أبطال إفريقيا وهو ما حصل عليه مع الأهلي، ومع قبول الجماهير له يتوقع له الكثير بالنجاح خلال الفترة المقبلة".





ليندمان: مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية " ناجحة "





وقال ليندمان لـ " الفجر ":" الأهلي فريق قوي وحصوله على برونزية كأس العالم للأندية شئ مميز وكانت مشاركة ناجحة، وكان يستطيع من قبل المشاركة فى البطولة أن تتوقع النجاح للفريق خاصة انه يملك عناصر مميزة تستطيع أن تقوده لنصف النهائي مثلما حدث".





وتابع:" مواجهة بايرن ميونيخ كانت قوية للغاية، ولكن الإحصائيات قالت كل شئ، الفريق الألماني لعب بالشكل الطبيعي وتراجع الأهلي للخلف،و لم يكن من السهل لعب أحد أفضل الفرق في العالم في نصف النهائي، ولكن الفريق قدم مباريات كبيرة استحق عليها المركز الثالث فى كأس العالم للأندية".





ليندمان: هدف أفشة منح الأهلي البطولة الذي يستحقها





وأوضح ليندمان لـ " الفجر الرياضي ":" هدف محمد مجدي أفشة فى مرمي الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا كان مميز للغاية وأعطي الفريق البطولة الذي كان يستحقها خلال السنوات الماضية، وأفضل ما فى الهدف هو توقع أفشة للخطأ الدفاعي وسجل الهدف الرائع".





واختتم حديثه:" جماهير الأهلي هى اللاعب رقم 12 وحبهم إيجابي للفريق، وأتمنى التوفيق لهم خلال الفترة المقبلة".



