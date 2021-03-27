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السعودية.. ولي العهد يعلن عن مبادرة لزراعة 10 مليارات شجرة

السبت 27/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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كشف محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم السبت عن مبادرتين " مبادرة السعودية الخضراء، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" سيتم أطلاقهم قريبًا، توضح خطوات المملكة لحماية الأرض والطبيعة، في خطوة طموحة وواضحة ستسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

 

وأضاف ولي العهد السعودي: "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة" كما نشرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم.

 

وأضاف بن سلمان: "أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)"، كما أن" تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة"، مشيرا إلى اننا "سنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية".

 

وأوضح ولي العهد السعودي: "أن المبادرة ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4 بالمئة في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 بالمئة من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة".

 

وتابع ولي العهد السعودي قائلا إن المبادرة ستعمل كذلك على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة أراضيها التي تقدر بـ(600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 بالمئة من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

 

واستطرد بن سلمان قائلا: "إن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 بالمئة".

 

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، موضحا أن البرنامج يهدف لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

 

ولفت بن سلمان إلى أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5 بالمئة) من الهدف

العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة ويحقق تخفيض بنسبة (5.2 بالمئة) من معدلات الكربون العالمية.

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مبادرة ولي العهد السعودي الكم السعودية

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