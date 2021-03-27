الجيش اليمني: مقتل وإصابة 32 عنصرًا من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.





وقال موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجانبين أثناء محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، غرب تعز.





وأضاف الموقع "بأن قوات الجيش أحبطت ذلك التسلل وأجبرت الميليشيات على التراجع".





وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي الحوثيين وإصابة ما يزيد على 20 آخرين، ولم يصدر الحوثيون تعليقًا حول هذه الخسائر حتى الآن.





وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، ويسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، كما يفرض الحوثيون على مدينة تعز حصارًا منذ أكثر من ست سنوات.



