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أسامة ربيع: إنهاء أزمة السفن العالقة في قناة السويس بعد 48 ساعة من حل مشكلة "إيفر جيفن" (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل مستمر داخل قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن» في القناة، موضحا أن قبطان السفينة هو المسئول عن سبب تلك الحادثة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دفة السفينة تحركت وأصبحت تحتها مياه.

وأشار أسامة ربيع أنه يتم العمل حاليا بمناورات الشد، باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وتقوم الكراكات بعملية تفريغ، وأصبح هناك مياه تحت السفينة، موضحا أنه يجري العمل حاليا على مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس أن استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب السفينة، موضحا أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

واستطرد ربيع أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة الجانحة، موضحا أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة، موضحا أن الرئيس السيسي يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع تلك الأزمة.

وأضاف ربيع أنه من الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة التي تحتوي على 223 ألف طن، موضحا أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة مشهور التي بدأت العمل فعليا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس هي الممر الأول في العالم كاشفا أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح يعد صعب.

وأكد رئيس هيئة قناة السوس أنه فور انتهاء أزمة السفينة الجانحة، سيتم حل أزمة كل السفن المعطلة في الممر الملاحي خلال 48 ساعة، كاشفا أنه تم التعاقد على 5 قطارات من أحدث القطارات في العالم.

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