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التضامن تكشف تفاصيل وضع السيدة سمرة الراوي

السبت 27/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج، تفاصيل حالة السيدة سمرة الراوي إحدى المصابات في حادث تصادم قطاري سوهاج والتي ظهرت في فيديو تتهم ابنها أنه طردها من المنزل وكانت متجهة للقاهرة لتقطن في مقام السيدة زينب.

وقال "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن فريق التدخل السريع بالوزارة توجه فورا للسيدة سمرة في مستشفى طهطا، وهى بحالة جيدة، وعمرها في حدود 60 عاما، لافتا إلى أن المستشفى كتبت خروج للسيدة لتحسن حالتها.

واوضح أنه تم توفير مكان للسيدة في دار مسنين في سوهاج، وإذا رغبت السيدة في التوجه للقاهرة سيتم توفير مكان آخر لها في إحدى دور المسنين بالقاهرة، حيث سيترك للسيدة حرية اختيار المكان الذي ستقطن فيه.

وأضاف أنه لو السيدة ترغب في التوجه للقاهرة ستقوم الوزارة بتوفير دار مسنين لها في القاهرة، معلقا: "إحنا تحت امرها"، منوها بأنه لم يتم التواصل مع أسرتها حتى الآن.

وتابع أنه سيتم توفير رعاية صحية للسيدة، وستحصل على معاش تكافل وكرامة، إلى جانب تعويضات المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج.

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