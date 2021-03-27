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الصناعة السعودية تصدر 91 ترخيص خلال فبراير الماضي

السبت 27/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 91 ترخيصا جديدا لعدد من المنشآت الصناعية خلال فبراير الماضي، برأس مال يبلغ 857 مليون ريال، ونمو بلغ 21 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.


وأوضح تقرير المؤشرات الصناعية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن نحو 31 مصنعا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن 93 في المائة من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في الأنشطة الغذائية بثمانية مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها نحو 52 في المائة من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بـ12 مصنعا.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول 1205 عاملين سعوديين، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع 2304 عاملين.
كما شهد القطاع ارتفاعا في عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى 9853 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ1.115 تريليون ريال.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شباط (فبراير) 2021 شكلت النسبة الأكبر، منها مصانع المنتجات الغذائية بـ21 مصنعا، تليها منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ15 مصنعا، بينما كانت المصانع العاملة في نشاط صنع معدات النقل هي الأقل من حيث عدد المصانع تبلغ 0.1 في المائة من إجمالي المصانع القائمة.
وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع

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