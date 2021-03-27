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السعودية: نقدر كفاءة مصر العالية في التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
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صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تقدر وتدعم الجهود التي تبذلها مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

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