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مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

السبت 27/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أكدت مصادر مسؤولة، أن فريق النيابة العامة المكلف بالتحقيق في واقعة سقوط جزء من عمود كوبري ترسا، مازال بموقع الحادث حتى الآن، للإستمتاع إلى أقوال شهود العيان على الحادث.


وأضافت المصادر إلى الفجر أن فريق النيابة العامة استمع إلى أقوال المهندس المسؤول عن الموقع للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، مبينة أنه لم يتم القبض على أحد في الحادث حتى الآن، لحين الإنتهاء من التحقيقات.


وكشف التقرير الطبي للمصاب، إثر سقوط جزء من عمود حديدي تحت الإنشاء بكوبري ترسا الجديد، عن وجود كدمات وسحجات متفرقة بالظهر، مع وجود اشتباه كدمات بالرئتين علمًا بأن الكدمات موحدة بمنطقة الظهر، وبالكشف الطبي على المخ وعمل إشاعة مقطعية تبين وجود كسر بالشوكة العظمية للفقرة الصدرية، والمريض يحتاج إلى الحجز بالمستشفى.


كانت كشفت مصادر مسؤولة، عن ملابسات سقوط جزء من عمود كوبري ترسا الجديد، بمنطقة المريوطية، إذ تبين أن عمود حديدي تحت الإنشاء، انهار بسبب رطوبة الأرض.



وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه أثناء ميل العمود الحديدي حدث احتكاك بجسم الكوبري ما ساعد مستقلي السيارتين إلى النزول قبل سقوطه عليهم.. "العمود مال في حوالي 3 دقائق".



وواصلت المصادر، أن الحادث أسفر عن تحطم ميكروباصين، وأن سائق المصاب حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى المستشفى.


وكان انهار جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا الجديد على ميكروباصين بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وأصيب سائق إحدى السيارتين جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.


وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة التي شهدتها منطقة المريوطية.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، كما انتقل العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، والمهندس خالد الجندي نائب رئيس حي الهرم إلى موقع الحادث، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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