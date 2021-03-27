رئيس جامعة سوهاج: خروج جميع مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج خلال يومين أو ثلاثة

قال حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير سيتم خروج جميع الحالات المصابة في المستشفي الجامعي بسوهاج بحادث تصادم القطارين.



وأضاف "النعماني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك 48 حالة دخلت إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء وستخرج قريبًا خلال يومين أو ثلاثة.



وأشار إلى أن هناك 3 حالات تم نقلها إلى معهد ناصر نظرًا لصعوبتها، مستطردًا "شهدنا مظهر حضاري راقي فيه أصالة الشعب السوهاجي خاصة والمصري عموما وإصرارهم على التبرع بالدم، واتحاد طلاب الجامعة قام بجمع تبرعات من بعضهم وشراء بطاطين لأسر المصابين والمطاعم قامت بتقديم وجبات للأهالي وكنزات وعصائر للمتبرعين بالدم".





