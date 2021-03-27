بعد حادث جسر السويس.. برلماني يطالب بإقالة محافظ القاهرة

علق النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على انهيار عقار جسر السويس، قائلًا: "حذرنا منه، وحاولنا ننقذ المصيبة قبل وقوعها، ولكن القدر سبق"، متابعًا: "نحتاج مجهود جبار ومتابعة مستمرة، ولسه فيه ناس دماغها خربانة".



وأضاف "أبو نحول"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "مينقعش دم الناس يروح هدر، محافظة القاهرة بكل ما فيها من فساد أصبحت أكبر من محافظ القاهرة، نحن بحاجة إلى قيادات محاربة".



وطالب بإقالة محافظ القاهرة واستبداله بمحافظ مقاتل مثل وزير النقل، معلقًا: "محافظ القاهرة قصر فيما لا يجب التقصير فيه"، مستكملا: "وزير النقل رمز للقيادة، واختيار الرئيس له كان دقيقًا للغاية، وليس هناك أي فشل من جانبه، وهو حالة فريدة من القيادات الموجدة في مصر".

