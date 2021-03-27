مواصلة جهود الحماية المدنية في البحث عن الجثث المفقودة أسفل عقار جسر السويس المنهار



ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.



ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.



مواصلة جهود قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، فى استخراج الجثث من أسفل أنقاض العقار المنهار بجسر السويس مستمرة حتى الآن ومازال البحث عن باقى الجثث المفقوده.وفى وقت سابق انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث ضحايا عقار جسر السويس المنهار، وكشفت التحقيقات عن أن مالك الطابقين الأرضي والأول شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وكان يقوم بالعبث المستمر في أساسات العقار.كما كشفت مصادر للفجر عن أعداد الضحايا ليصل ارتفاعها إلى 8 جثث و24 مصابا ومازال البحث مستمر حتى الآن عن الضحايا الأخرين.وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.