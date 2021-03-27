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صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

السبت 27/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل نادي الزمالك في منافسة شرسة مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات صخرة الدفاع المصرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع عملاقي الدوري المصري، محمود فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، ضمن الاهتمامات للحصول على توقيعه.

ويقدم فتح الله، مستويات مميزة مع فريقه منذ الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة بالموسم الجاري، وضعه تحت اهتمام أكبر الأندية.

ويسعى الناديين، لحسم التعاقد مع اللاعب، من أجل ترميم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد.

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