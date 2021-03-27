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البابا تواضروس يعلن تلقيه لقاح كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن تلقيه للجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".

وتلقى قداسته سؤال من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، في برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب قداسة البابا أن هذه اللقاحات تم انتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فاعليتها، وأن ما يتردد عن بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة. معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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