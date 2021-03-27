مدرب ألمانيا يحذر من قوة منتخب رومانيا

تحدث مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن الحالة التي تميز منتخب رومانيا عن أيسلندا واصفا طريقة لعبه بـ"نزعة هجومية أكبر. وسيكون تحديا مختلفا". كلام لوف جاء في وقت يعاني المانشافت من عدة إصابات قبيل خوض ثاني مباراة له في تصفيات كأس العالم.





وصل المنتخب الألماني إلى العاصمة الرومانية بوخارست لمواجهة نظيره الروماني، غدا الأحد (28 آذار/ مارس 2021)، في ثاني مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، وقد غاب عن البعثة نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ بسبب مشكلة عضلية.





وسيغيب زوله (25عاما) عن صفوف المنتخب في المباراة التالية المقررة أمام منتخب مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أعلنه الاتحاد الألماني اليوم السبت. وكان زوله قد غاب أيضا عن المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب أيسلندا 3 / صفر أمس الأول الخميس، وتبين أنه لن يتعافى للمشاركة في المباراتين المقبلتين.





وبهذه الإصابة أصبح لدى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، 18 لاعبا وحارسي مرمى ويمكن أن يتم تقليص عدد اللاعبين أكثر. فقد كشف لوف للصحفيين أن هناك شكوكا حول مشاركة ثنائي بايرن ميونخ ليون غوريتسكا وليروي ساني.





ويعاني غوريتسكا "من مشكلة بسيطة في ربلة الساق" فيما يعاني ساني من مشكلة في أوتار الركبة ولكن لديه فرصة أكبر للمشاركة في المباراة.





وقال لوف عن اختيار تشكيلة فريقه النهائية: "سأنتظر حتى صباح الغد لمعرفة كيف تتطور الأمور". إذا لم يكن غوريتسكا جاهزا للعب، من الممكن أن يبدأ المباراة فلوريان نيوهاوز لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ أو جمال موسيالا.





وفي الدفاع، يرجح أن يبقي لوف على اللاعبين الأربعة الذي شاركوا في مباراة أيسلندا، وهم لوكاس كولسترمان وماتياس غينتر وأنطونيو روديغر وإمري جان. ووفقا للوف سيغيب عن اللقاء روبين غوسينس، لاعب أتالانتا، بسبب مشكلة عضلية.





وقال لوف: "إن منتخب رومانيا فريق مختلف تماما عن أيسلندا. لديهم نزعة هجومية أكبر من أيسلندا. سيكون تحديا مختلفا بالنسبة لنا".





واحتاج المنتخب الروماني لهدف في وقت متأخر ليفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 3 / 2 في مباراتهما الافتتاحية، ولكن يوسوا كيميش، لاعب المنتخب الألماني، أكد على ضرورة عدم التهاون بالمنافس.





وقال نجم بايرن ميونخ: "صاحب المركز الأول فقط يتأهل مباشرة، لذلك كل مباراة حاسمة، بما في ذلك مباراة الغد" الأحد. وأضاف: "منتخب رومانيا أفضل قليلا عندما يستحوذ على الكرة- لديهم تقنية أفضل قليلا. يجب أن نكون حذرين في كل الأوقات".





وخضعت بعثة المنتخب الألماني لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ثلاث مرات أمس الجمعة واليوم السبت، حيث كان من بينها جولتان من الفحص السريع إلى جانب جولة من فحوص "بي.سي.آر"، وجاءت جميع النتائج سلبية.





وكانت الفحوص قد كشفت عن إصابة يوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، بعدوى فيروس كورونا، قبل مباراة أيسلندا، وجرى عزل مارسيل هالستنبيرغ مدافع لايبزيغ أيضا بسبب اختلاطه عن قرب مع هوفمان.



