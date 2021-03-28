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اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون عقوبة ختان الإناث

الأحد 28/مارس/2021 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

كما يستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وينظر المجلس أيضا، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

ومن المتوقع أن يخصص رئيس المجلس، جزء من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري الصعيد، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

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