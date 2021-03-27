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على غرار فيلم "ساعة ونص".. الحاجة سمرة تروي لحظات الرعب أثناء تصادم قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الحاجة سمرة الراوي، أحد الناجيات من حادث تصادم قطاري سوهاج لحظات الرعب التي عاشتها بعد وقوع التصادم والتي تُعيد إلى الأذهان دور الفنانة كريمة مختار في فيلم "ساعة ونص".

وقالت "سمرة" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت:"اتحشرت بين الحديد والكراسي وكنت بقول يارب، جاني شاب وقالي ساعديني وهاتي ايدك وفضل ربع ساعة لغاية ما خرجني من القطر".

وأضافت "ذهبت للمحطة بعد ما ابني طردني وقالي عاوز أبيع العفش ياما يكسرها يا يبيعها وقالي لو جيتي هدبحك، وبناتي لما كنت بقعد معاهم يومين كانوا بيكشروا في وشي برضو".

وتابعت "روحت المحطة مكنش معايا ولا جنيه، وطلبت من واحد على الشباك يدفع لي ثمن التذكرة، وكنت رايحة السيدة زينب اقعد فيها علشان معنديش حد، أمي وأبويا متوفين ومعنديش أخوات".

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