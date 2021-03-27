نجم المنتخب السويدي: إبراهيموفيتش يطمح للاستمرار لفترة أطول في الملاعب.. ولن يعتزل قريبا





تحدث الدولي السويدي السابق ونجم فريق روما الايطالي واندرلخت البلجيكي السابق كريستيان فيلهلمسون عن عودة ابراهيموفيتش من الاعتزال الدولي وتمثيله لمنتخب السويد مجددا.





وظهر زلاتان مع منتخب السويد لاول مرة بعد عودته من الاعتزال في مباراة جورجيا التي جمعت بين الفريقين في التصفيات الاوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





وقال فيلهلمسون في تصريحات خاصة عبر زووم ببرنامج (السادسة) بقناة النادي الاهلي: "جماهير الكرة العالمية سعيدة للغاية بعودة زلاتان للعب مع المنتخب السويدي".. مضيفا :" ابراهيموفيتش لم يقدم مستواه المعهود في اول ظهور له بعد العودة من الاعتزال الدولي في مواجهة جورجيا لكنه قدم مباراة جيدة".





وأشار نجم ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني السابق: "انا وابراهيموفيتش علاقتنا قوية ولا نزال اصدقاء ، ولعبت معه فترة كبيرة في المنتخب واللعب بجواره شئ ممتع".





كما علق كريستيان عن اتهامات وسائل الاعلام العالمية كثيرا لابراهيموفيتش ب"الغرور"، قائلا: "زلاتان شخص متواضع ولطيف والجميع يريد التقرب منه لكنه يتعامل مع كل شخص بطريقة معينة".





وشدد: "ابراهيموفيتش لديه طموح ليستمر في الملاعب لفترة اطول ويمتلك القدرات الكبيرة للعطاء، واتوقع انه لن يعتزل كرة القدم قريبا".. مؤكدا: "زلاتان حقق نتائج مميزة وعروض قوية مع الميلان رغم كبر سنه، ولديه القدرة على تقديم المزيد في الفترة المقبلة".





وعن رأيه في تطور الكرة العربية والمحترفين المصريين في أوروبا ، قال فيلهلمسون نجم الهلال السعودي السابق: "الكرة العربية تطورت بشكل كبير ، ومصر تمتلك مواهب مميزة ولاعبين يستطيعون اللعب في اكبر الاندية العالمية".. مضيفا: "محمد صلاح اصبح واحدا من افضل لاعبي العالم، واحب طريقة لعبه كثيرا ويعتبر نموذجا يجب ان يحتذى به".



