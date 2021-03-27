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مميش: جنوح سفينة قناة السويس تقع على قائدها.. ولأول مرة القناة تتعطل لأيام

السبت 27/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن قناة السويس في السنة الواحدة تتحرك بها من 18 لـ19 ألف سفينة، ومعرض حدوث عطل أو اي شئ في إحدى السفن، مشيرًا إلى أنه أقصى تعطل لقناة السويس كان ساعات منذ 67، لكن هذه المرة بسبب جنوح السفينة تعطلت لأيام.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن السفينة الجانحة في قناة السويس ثقيلة وجنوحها بسبب قوة الرياح وعدم قدرة قائدة على السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن المسئولية تقع على قائد السفينة، ليس على المرشد التابع لهيئة قناة السويس.

وأوضح أن هذا الحادث سيقدم الكثير من الدروس المستفادة لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى قائد السفينة دخل بها إلى القناة حتى تواجدت على جانبي القناة وتم تأمين المساحة بجانب السفينة وعدم تحرك أي سفينة أخرى بجانبها.

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