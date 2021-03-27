مدير اختبارات "ACT" يكشف قواعد الدبلومة الأمريكية وأسباب إثارتها للجدل الفترة الماضية



أكد الدكتور مهندس أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات "ACT"، أن طلاب الدبلومة الأمريكية يعلمون جيدا أن القواعد تختلف من دولة إلى أخرى.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على فضائية الشمس، أن قواعد التحاق طلاب الدبلومة الأمريكية في الجامعات المصرية، تتضمن الحصول أولا على GPA والتي تمثل ٤٠%، بالإضافة إلى ٦٠% يحصل عليها الطالب من امتحان القبول.



وأوضح «فاخر» أن الدبلومة الأمريكية تعمل على مساعدة الطلاب، مشيرًا إلى أن الدبلومة تعد أحد الاختيارات بالنسبة للطالب من أجل الالتحاق بالجامعات في الخارج والداخل.



وأكد أنه ليس هناك مشاكل فعلية في نظام "ACT"، ولكن حقيقة الأمر أن الطالب اعتاد على شكل امتحان معين، وبسبب انتشار نظام "ACT"، على مستوي العالم فمن الوارد في تلك الظروف أن تحدث مشكلة في التشغيل لدى بعض الشركات، في حين أن تلك الامتحانات يكون لها موعد محدد، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في مساعدة الكثير من الطلاب على الإلتحاق بالجامعات، رغم ظروف أزمة كورونا.



وأوضح «فاخر» أنه ليس هناك اختلاف كبير في تقييم امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية، حيث أنها عبارة عن تقييم لمناهج المدرسة، ونقوم بعملية امتحان لحوالي ١٠ مليون طالب حول العالم، مشيرًا إلى أن امتحانات الدبلومة الأمريكية كانت في البداية امتحان ورقي ثم تحول الأمر منذ ٤ سنوات إلى الإمتحان بنظام "الأون لاين" وفي البداية بكل تأكيد كان هناك العديد من المشكلات تم علاجها.



وخاصة في البنية التحتية، لذلك نقوم بعمل اختبار تجريبي قبل الاختبار الرسمي، ويتم التأكيد على عمل نظام الاختبار بشكل منتظم على جميع الأجهزة وذلك من خلال إدارة الدعم الفني، ويتم ذلك بشكل دوري في مصر.



وتابع: أنه على مستوى العالم من حق الطالب في الدبلومة الأمريكية أن يتقدم بتظلم، مع العلم أن نظام التصحيح يكون إلكترونيا وليس هناك مجال إلى الخطأ، لذلك يتم إصدار تقرير لكل طالب يوضح مستواه بناء على طلب مقدم من الطالب أو ولي الأمر، وهذا التقرير المفصل هدفه علاج وتصحيح الوضع وتطوير المستوى والاستعداد إلى الامتحانات التالية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه يجرى 7 امتحانات على مدار العام وللطالب حرية اختيار توقيت الإمتحان.





