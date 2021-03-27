فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الأول في بطولة مصر المفتوحة للروبوت

فاز فريق biomix بالمركز الاول في بطولة مصر المفتوحة للروبوت التي تنظمها الجمعية العربية للروبوتات والتي أقيمت اليوم السبت.



وقد شارك بالمسابقه 81 فريق من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة. من ضمن المشاركين فرق من جامعة اسكندرية وكفر الشيخ والجامعه الامريكيه والجامعه اليابانية والبريطانية.



الجدير بالذكر ان الفريق يشرف عليه الدكتور محمود سعفان والمهندس حسام بلحة ويتكون من ثمانية طلاب من كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمسار العام والبرامج النوعية وهم أحمد السيد حمادو عبد الحميد سمير ومحمد المحمدي وهديل محمد دياب ومحمود مجدي واحمد شفيق جاد، وأحمد أسامة شعبان ومحمد سعد الظريف.

