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النائب حاتم عبدالعزيز ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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نعى الدكتور حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان ضحايا حادث قطاري هيئة السكة الحديد، والذي وقع ظهر اليوم بمحافظة سوهاج.

ودعا الله أن يتقبل الضحايا مع الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. كما دعا الله أن يحفظ العباد والبلاد ويقيهم من كل سوء ومكروه.

وثمن النائب حاتم عبدالعزيز"، في تصريحات اليوم، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الحادث وتأكيده على محاسبة المقصرين وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التعويضات لضحايا الحادث وأسرهم.



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