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محمد الباز يكشف مفاجأة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو يرصد لحظة جنوح السفينة البنمية داخل قناة السويس، موضحا أن الحادثة وقعت في المجرى الملاحي القديم.

وعقب "الباز"، على الحادث، مشيرا إلى أن هناك اتهام معلب للإعلام المصري، معلقا: "بيقولوا فين القنوات المصرية من تغطية الحدث"، واصفا هذا الاتهام بـ الباطل.

وقال "الباز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، "مينفعش يكون الإعلام في مصر، والإعلام الخارجي متساويين في تغطية ما يحدث في مصر"، منوها بأن أي كلمة تنشر في الإعلام المصري غير دقيقة تحسب علينا.

وأضاف أن الإعلام المصري قد يتأخر قليلا للتريث ونشر المعلومات الدقيقة، لافتا إلى أن لو نشرت الجزيرو معلومة مغلوطة "محدش هيحاسبها"، ولكن لن نشر الإعلام المصري معلومة خاطئة سيكون هناك نوعا من الحرج.

وأذاع مقطع فيديو وصور بالقمر الصناعي نشرته الوكالة الروسية نشرت يفيد أن السفينة قبل دخولها قناة السويس تحركت تحركات غير مفهومة، معلقا: "إيه اللي حصل للسفينة الله أعلم".

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