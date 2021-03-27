نشرة أخبار الدقهلية اليوم.. حملات رقابية مكثفة لاستقبال شهر رمضان ومصرع ربة منزل أثناء نشر الملابس

شهدت محافظة الدقهلية، السبت 27 مارس 2021، عددًا من الأحداث المهمة في مختلف مدن المحافظة،

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة وجاءت كالتالي:



وكيل صحة الدقهلية يشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين





شارك اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبيةوالمواطنين المستحقين من كبار السن والأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه وذلك بمستشفى شربين المركزي ومستشفى بلقاس المركزي.



وحضر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من الاطقم الطبية والمواطنين وشهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



حملات مكثفة في المنصورة لاستقبال شهر رمضان الكريم



نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب اليوم السبت الموافق ٢٧- ٣-٢٠٢١ حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.



واستهدفت الحملة المولات الكبرى والمحلات التجارية ومحلات العطارة ومحلات مستحضرات التجميل بمنطقة شارع الجمهوية والطميهى، للإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



وقاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحي غرب، وخالد فتحي مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطري الدكتور أحمد حمودة، ومن التموين سامح زهران، ومن إدارة البيئة بحي غرب يسرى كسبة.



مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني في الدقهلية



لقيت ربة منزل مصرعها، اثر اختلال توازنها وسقوطها من شرفة الطابق الثانى بمنزلها، فى مدينة ومركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث،يفيد بورود بلاغ من مستشفي بلقاس المركزي، بوصول دعاء السيد السيد الدسوقي ٢٤ سنة ربة منزل، ومقيمة منطقة " العزبة الحمراء " دائرة مركز بلقاس جثة هامدة اثر سقوطها من علو.



پانتقال الضباط والفحص وسوال كلا من زوجها احمد حسن البنا حامد ٤٠ سنة محاسب، ومقيم بذات العنوان، ووالدتها منال عبد الفتاح محمد جاد ربة منزل، ومقيمة قرية " وابور النور دائرة المركز، قررا أنه اثناء قيام المتوفاه بنشر الملابس بشرفة الطابق الثاني علوي بمنزلها اختل توازنها وسقطت ارضا مما ادى الى وفاتها في الحال ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۰۸۹ إداري مركز بلقاسي، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

