وزير النقل يكشف عن لغز كبيرفي حادث قطاري سوهاج

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، عن حادث سوهاج،: "بشد علي يد الأهالي وبشكرهم لموقفهم في الحادث"، لافتًا إلى أن سائق قطار الحادث أصيب بإصابات بسيطة جدًا، والمساعد أصيب بإصابات أكبر، وهذا لغز كبير.



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "المفروض السواق يموت في خبطة زي دي، ولكن جايز يكون ليه عمر، التحقيقات هتظهر كل ده"، لافتًا إلى أن السائق متحفظ عليه حاليًا.



وأشار إلى رفع كفاءة 81 جرار، وتطوير 3 خطوط رئيسية، متابعًا: "هناك 3 شركات عالمية كبرى تعمل على خطة تطوير هيئة السكة الحديد، وسيتم الانتهاء من بعض خطوط السكك الحديدية هذا العام، وبعضهم العام المقبل، حتى عام 2024، وبعدها ستعمل السكك الحديد آليًا".



وأضاف موجهًا حديثه للمواطنين: "يا أهالينا استحملونا وساعدونا عشان نقدر نأمنكوا.. سنسير بأسلوب علمي صحيح، ومن يخطئ بعد ذلك سيحاسب حساب عسير، إللي هيغلط هيتحاسب".

