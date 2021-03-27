"تعال" تجمع ملحم زين ومصطفى العبدلله وعلي جاسم







إنتهى النجم اللبناني ملحم زين من تسجيل أغنية عراقية جديدة بعنوان "تعال" ليضيفها إلى مجموعة أغنياته العراقية التي بدأها قبل سنوات عبر أغنية "كبدبد" وقدم بعدها عددًا من الأغنيات الناجحة من هذا اللون المميز.



أغنية "تعال" من كلمات مهند العزاوي ولحان الفنان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس وإنتاج مشترك بين "بلاتينيوم ريكوردز" و" نجوم الدار البيضاء " التي يمتلكها ويديرها الفنان مصطفى العبدالله الذي أشرف على تسجيل الأغنية الجديدة مع مهندس الصوت علي عبد الأمير في استديوهات الوطن في دبي.



وخلال فترة الاستراحة اختار النجمين ملحم زين ومصطفى العبدالله أن يمارسا هوايتهما في لعبة البلياردو، ولم تخلُ المنافسة الحماسية من عبارات "الحرب النفسية" بين النجمين لتنتهي اللعبة بفوز الفنان مصطفى العبدالله وليعلق بالقول: "ملحم هو من فاز وهو الفائز دائمًا، وأنا أهديه هذا الفوز، يكفي أنه أهدانا صوته وإحساسه عبر هذا العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه" وأكد العبدالله بأن العمل سيتم تصويره لعرضه على القناة الخاصة بشركته فور انتهائه، مؤكدًا أن هذا العمل هو باردة تعاون بين شركته وشركة بلاتينيوم ريكوردز والذي سيمتد ليشمل كل النجوم الموجودين في الشركة.



أما عن الأغنية فقال مصطفى العبدالله: "صحيح أن أول كلمة فيها هي كلمة "تعال" ولكنها لا تشبه أبدًا أغنيتنا المشتركة التي سبق وقدمناها بنفس الاسم، فهذه الأغنية من لون آخر تمامًا وهي أغنية رومانسية مليئة بالإحساس والحقيقة أنني عندما سمعتها أول مرة قلت أنها تليق بصوت الريس ملحم زين".

بدوره قال ملحم زين: "رغم أنني سبق وأن قدمت عددًا من الأغنيات باللون العراقي، إلا أن هذه الأغنية ما أن سمعتها حتى شعرت بأنني أريد أن أغنيها، اغنية جميلة بكلماتها ومعناها ولحنها الذي أبدعه الفنان علي جاسم، وستكون إحدى أغنيات الميني البوم الذي أعده حاليًا ويضم أغنيات من الوان مختلفة"، وعن خسارته أمام الفنان مصطفى العبدالله في لعبة البلياردو قال ملحم ضاحكًا: "خسرت في البلياردو ولكنني كسبت أغنية رائعة أشرف عليها الأخ والصديق مصطفى العبدالله وهذا هو الأهم" أما الفنان علي جاسم فقد علق على تعاونه مع ملحم زين: "تشرفت الحقيقة بأن يؤدي واحد من أجمل الأصوات العربية أغنية من ألحاني، هي إضافة لي، وأتمنى أن يكون هذا اللحن إضافة له ولنجاحاته".