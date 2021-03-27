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كرواتيا تهزم قبرص بشق الأنفس في تصفيات كأس العالم

السبت 27/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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عادت كرواتيا إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما هز ماريو باشاليتش الشباك بضربة رأس في الشوط الأول، ليمنحها الفوز 1-0، على ضيفتها قبرص في المجموعة الثامنة، في احتفال القائد لوكا مودريتش بمباراته الـ135 الدولية، وهو رقم قياسي.



ورفعت كرواتيا رصيدها إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بعد خسارتها 0-1 في أول مواجهة أمام سلوفينيا، فيما توقف رصيد قبرص عند نقطة واحدة من تعادلها، دون أهداف مع سلوفاكيا.

وتتصدر روسيا المجموعة بست نقاط عقب انتصارها 2-1 على سلوفينيا.

وحاصرت كرواتيا وصيفة بطلة العالم في 2018، مرمى قبرص منذ البداية، وأرسلت العديد من التمريرات العرضية، وأتيحت لها عدة فرص قبل أن يهز باشاليتش الشباك في الدقيقة 40.

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