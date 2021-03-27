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كرواتيا تهزم قبرص بشق الأنفس في تصفيات كأس العالم
السبت 27/مارس/2021 - 11:00 م
وكالات
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عادت كرواتيا إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما هز ماريو باشاليتش الشباك بضربة رأس في الشوط الأول، ليمنحها الفوز 1-0، على ضيفتها قبرص في المجموعة الثامنة، في احتفال القائد لوكا مودريتش بمباراته الـ135 الدولية، وهو رقم قياسي.
ورفعت كرواتيا رصيدها إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بعد خسارتها 0-1 في أول مواجهة أمام سلوفينيا، فيما توقف رصيد قبرص عند نقطة واحدة من تعادلها، دون أهداف مع سلوفاكيا.
وتتصدر روسيا المجموعة بست نقاط عقب انتصارها 2-1 على سلوفينيا.
وحاصرت كرواتيا وصيفة بطلة العالم في 2018، مرمى قبرص منذ البداية، وأرسلت العديد من التمريرات العرضية، وأتيحت لها عدة فرص قبل أن يهز باشاليتش الشباك في الدقيقة 40.
ورفعت كرواتيا رصيدها إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بعد خسارتها 0-1 في أول مواجهة أمام سلوفينيا، فيما توقف رصيد قبرص عند نقطة واحدة من تعادلها، دون أهداف مع سلوفاكيا.
وتتصدر روسيا المجموعة بست نقاط عقب انتصارها 2-1 على سلوفينيا.
وحاصرت كرواتيا وصيفة بطلة العالم في 2018، مرمى قبرص منذ البداية، وأرسلت العديد من التمريرات العرضية، وأتيحت لها عدة فرص قبل أن يهز باشاليتش الشباك في الدقيقة 40.
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