نيجيريا تهزم بنين وتتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية

تأهلت نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن تلعب اليوم السبت، لكنها ضمنت صدارة مجموعتها، بعد الفوز بصعوبة 1-0 خارج الأرض على جارتها بنين.





ضمنت نيجيريا الظهور في نهائيات كأس الأمم في الكاميرون في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، بعد تعادل ليسوتو مع سيراليون دون أهداف في وقت سابق اليوم، وتأكد وجودها ضمن أول مركزين.

وسيمثل فوز نيجيريا ضربة لآمال بنين، بينما سيحافظ على آمال سيراليون صاحبة المركز الثالث في التأهل، وباتت تحتاج إلى الفوز على بنين، الثلاثاء، لتتقدم إلى المركز الثاني، وتتأهل إلى كأس الأمم.

وأصبح رصيد نيجيريا 11 نقطة، مقابل 7 لبنين، بينما تملك سيراليون 4 نقاط، قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات.