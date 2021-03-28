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مؤتمر صحفي لـ "ألمظ وسي عبده" بمسرح البالون

الأحد 28/مارس/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهد مسرح البالون بالأمس المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي "ألمظ وسي عبده"، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث تصادم قطارى الصعيد الذى وقع أمس.

أشارت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب إلى أهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم.

بينما أكد الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التى كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها.

وأعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش.

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

أقيم المؤتمر بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان مجدي صبحي والفنانة مديحة كامل.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.
الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده.


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