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"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين

الأحد 28/مارس/2021 - 01:31 ص
الحاجة سمرة الراوي
الحاجة سمرة الراوي
آيات عامر
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، علي نقل الحاجة "سمرة" احدى مصابي حادث قطاري سوهاج لدار المسنين بسوهاج، بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابعت الوزارة بتوفير كافة سبل الرعاية لها وصرف مساعدة فورية لها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالاضافة لصرف التعويضات اللازمة وفقا لتقريرها الطبي.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كل مصاب تعرض لعجز كلي جراء حادث قطاري سوهاج سيحصل على معاش شهري مدى الحياة للقُصر أو لذويه، وسيتم ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات الاستثنائية.

وأضافت القباج فى تصريحات لها، أن التعويضات ستعتمد على درجة إصابتهم، وعدد الساعات التي يقضيها في المستشفى؛ فكل من مضى مدة في المستشفى تزيد عن 72 ساعة يستحق تعويضًا من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه متدرجة طبقًا لشدة الاصابة وأثره على التعافي، أما إذا قضى بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، فيبلغ ما سيتم صرفه من تعويض له 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن دور وزارة التضامن لن ينتهي بعد الحادث مباشرة، لكن سيتم إجراء دراسة حالة متأنية للأسر وأطفالها وذويهم، حيث يتم تقديم الدعم اللازم لهم، من خلال فرص التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى المعاش، مضيفة أن أسر المتوفين والمصابين سيكونون في أيدٍ آمنة، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدينية، داعية الله ألا يكتب على مصر مثل هذه الحوادث، وأن تمر هذه الأزمة ويحفظ الله مصر آمنه وسالمه دائمًا وأبدًا.
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين
"التضامن" تنقل الحاجة "سمرة الراوي" لدار مسنين

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