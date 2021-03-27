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أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

السبت 27/مارس/2021 - 10:59 م
احمد عبد المقصود
احمد عبد المقصود
محمد زكي
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أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سعادته بالانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عقب رحيله عن فريق نادي الصقر السعودي.

وكشف عبد المقصود عن كواليس أول لقاء له مع كارتيرون اليوم بمقر النادي، موضحا أن المدرب الفرنسي وجه له التهنئة على صعوده بفريق الصقر السعودي لدوري الدرجة الثانية قبل الانضمام للجهاز المعاون بالزمالك.

كما أكد عبد المقصود في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن مسئولي نادي الزمالك والمدير الفني وأنه يكون إضافة للجهاز الفني في الفترة الحالية ويخدم النادي مع جميع أفراد الجهاز الفني.

واختتم المدرب المساعد للزمالك بأن كارتيرون مدرب طموح ويحب نادي الزمالك ويريد النجاح مع الفريق في الفترة المقبلة.

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