السيطرة على حريق محدود بأحد المولات بالإسكندرية



تلقى اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا شرطه النجدة، يفيد بورود بلاغ من إدارة الحماية المدنية،برئاسة العميد محمد الحلو،، حول نشوب حريق داخل مركز تجارى دون وقوع خسائر بشرية.



انتقلت قوات الحماية والكول الأمني، و3 سيارات إطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، على حريق إندلع في الطابق التاسع بأحد المولات الشهيرة شرقي المحافظة، دون إصابات.