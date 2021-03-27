منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جزر القمر





واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته علي استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون.





وشهد المران حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.





وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني فتح مران غد الأحد أمام وسائل الإعلام لمتابعة المران قبل مواجهة مصر أمام جزر القمر.





ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة مساءا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وسيكون متاحا لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



