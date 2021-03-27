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ماجواير: منتخب إنجلترا أصبح أفضل من السابق

السبت 27/مارس/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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يري هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن منتخب إنجلترا حاليا بات أفضل مما كان عليه لدى بلوغه المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018.

ويخوض المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت ثاني مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، أمام البانيا غدا الأحد بعد اكتساح سان مارينو 5 /صفر أمس الأول الخميس في الجولة الأولى للتصفيات.

وقال ماجواير "أعتقد أننا تطورنا في أخر ثلاثة أعوام، عملنا بشكل أكبر على المستوى الفني ، خبرات البطولات الكبرى، النجاحات والإخفاقات".

وأضاف "علينا أن نستغل هذه الخبرات في البطولات المقبلة ، واثق من أنها ستساعدنا، بالطبع كلاعب وكفريق فإن ثلاثة أعوام فترة طويلة للتطور وقد تطورنا بشكل إيجابي".

وأجرى ساوثجيت الكثير من التغييرات على تشكيله الأساسي أمام منتخب سان مارينو، صاحب المرتبة الأدنى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن ساوثجيت من المتوقع أن يدفع بقوته الضاربة أمام البانيا حيث يستعد القائد هاري كين للمشاركة من البداية بعد غيابه عن مواجهة سان مارينو.

ويشارك نيكو روب حارس بيرنلي أمام البانيا بعد مشاركته أمام سان مارينو وكذلك سيحرس عرين الفريق أمام بولندا الاسبوع المقبل.

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