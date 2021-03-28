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بعد السخرية منها.. رئيس هيئة قناة السويس يرد على الصورة المنتشرة للكراك (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 07:33 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حقيقة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سفينة قناة السويس الجانحة، والتي توضح الكراك الذي يتم العمل على تعويمها.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم السبت: "البعض نشر هذه الصورة على أنه شكل الكراك المستخدم في تكريك السفينة الجانحة لإثارة السخرية".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "هذا ليس كراك ولكنه حفار من البر للبر، يعمل على إصلاح الانهيار الذي أصاب الرصيف بعد اصطدام السفينة منه، ويقوم بالعمل من البر للبر خوفًا من انهيار بقية المكان بعد تحرك الإدارة الهندسية حتى تستطيع إصلاح الهدد تاني حتى لا تتسع الهوة".

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قناة السويس بوابة الفجر السفينة الجانحة

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