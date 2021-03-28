بعد السخرية منها.. رئيس هيئة قناة السويس يرد على الصورة المنتشرة للكراك (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حقيقة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سفينة قناة السويس الجانحة، والتي توضح الكراك الذي يتم العمل على تعويمها.





وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم السبت: "البعض نشر هذه الصورة على أنه شكل الكراك المستخدم في تكريك السفينة الجانحة لإثارة السخرية".



