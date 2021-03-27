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السجن المشدد 15 عامًا لشخصين بتهمة خطف وهتك عرض شاب بالمنيا

السبت 27/مارس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قضت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد ثروت عبد الله وعضوية المستشارين حسين على نسيرة وعمرو محمود قطب وبحضور وكيل النائب العام محمد صلاح وامانة سر محسن ىفكرى شيمى معاقبة عاملين اثنين باحدى قرى المنيا بالسجن المشدد 15 عاما لكلا منهما فى جريمة خطف وهتك عرض فى القضية رقم 2564 كلى جنوب المنيا تعود إلى شهر أكتوبر 2020.

وقال مصدر قضائى إن المحكمة عاقبت كلا من محمد عبد الناصر ربيع 23 سنه عامل ومحمد عبد الجواد محمد 25 عاما عامل ومقيمان بقرية الحوارته بمركز المنيا بالسجن المشدد 15 عاما لكلا منهما فى جريمة خطف وهتك عرض المجنى عليه عبد الرحمن محمد مرسى 20 سنه ومقيم بقرية وزهرة عمل زراعى حيث استدرج المتهم الاول المجنى عليه الى مكان مجهول بحجة توصيلة الى منطقة جبلية وقام المتهم الثانى بنزع ملابس المجنى عليه ثم البسه ملابس نسائيه الى ان قام المتهم الاول بوضع عضوه الذكرى فى فم المجنى عليه حتى امنى فيه على النحو المبين بالتحقيقات ثم اكرهوا المجنى عليه بالتوقيع على 9 ايصالات امانه رغما عنه وسرقه هاتفه المحمول بحسب ما جاء فى محضر التحريات وشهادة معاون المباحث وذلك يوم 24 اكتوبر من العام الماضى بسبب خلافات بين المتهمين والمجنى عليه.

وقد أحال المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المتهمين فى 11 يناير الماضى الى المحاكمة العاجلة بعدة تهم وقد استمعت المحكمة لاقوال المتهمين الذين انكرا صحة الواقعة كما استمعت المحكمة لاقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى بشان هتك عرض المجنى عليه واصدرت حكمه اليوم بحق المتهمين.

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