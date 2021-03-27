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رونالدو بديل ميسي في باريس سان جيرمان

السبت 27/مارس/2021 - 11:23 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه طرأ تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد ليونيل ميسي كخيار أول في حالة رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن ليونيل ميسي يبتعد عن باريس سان جيرمان مع مرور الأيام، حيث من المتوقع أن يجدد البرغوث الأرجنتيني عقده مع النادي الكتالوني.

وأكد الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان سيحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل تعويض رحيل مبابي الذي ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

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ميسي رياضة اخبار الرياضة

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