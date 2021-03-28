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محافظ الشرقية: لا خسائر بشرية أو مصابين في حريق أكشاك نفق عرابي

الأحد 28/مارس/2021 - 07:01 ص
حريق نفق المشاة
حريق نفق المشاة
شيماء حسن
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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل تطورات الحريق الذي نشب في مجموعة من الأكشاك في نفق المشاه أسفل محطة القطار.

وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت الحريق شب في أحد الأكشاك وامتد إلى باقي الأكشاك الـ20 والتي كانت تبيع ملابس وعطور وأحذية.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم السيطرة على الحريق في أقل من ساعة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خسائر بشرية أو إصابات والخسائر مادية فقط، لافتًا إلى أنه تم الدفع بـ5 عربيات من الحماية المدنية للسيطرة على الوضع.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي باسم محافظه الشرقية، أنه عقب السيطرة على الحريق الذي اندلع في عدد من الأكشاك بمنطقة نفق عرابي للمشاة أسفل السكك الحديدية، بمدينة الزقازيق، أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توجيهات عاجلة للمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب المحافظ، بتشكيل لجنة فنية وهندسية، للوقوف على أسباب الحريق، وحصر الأضرار والتلفيات الناتجة عنه.

وقالت «عبد العظيم» إن الحصر الأولي لعدد الأكشاك، التي نشب الحريق بها، بلغ 20 كشك، أنشأها أصحابها داخل نفق المشاة أسفل السكك الحديدية، مشيرةً إلى وصول الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق، لإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

والتهم الحريق، الذي نشب قبل قليل، بنفق أحمدعرابي بمدينة الزقازيق عددًا من الأكشاك المجاورة لمحطة القطارات، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما دفع مرفق إسعاف الشرقية بعدد من السيارات لتأمين الحريق، وسط تواجد القيادات الأمنية والصحية في مكان الحريق.

وأظهرت الصور المتداولة على صفحات «فيسبوك» أنه حريق هائل، شب بعدد من الأكشاك، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بعدد من الأكشاك في نفق أحمد عرابي، بمدينة الزقازيق، بالقرب من محطة القطار.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات المطافئ والإسعاف.

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نفق عرابي حريق بوابة الفجر الفجر الشرقية

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