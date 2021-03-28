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شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس
الأحد 28/مارس/2021 - 12:29 ص
هدى عبدالرازق
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عرضت الصفحة الرسمية لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يرصد فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس.
إلى ذلك، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل على تحريك السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس مستمر على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، موضحا أنه يتم العمل بـ ١٠ قاطرات، و٢ كراكة لتحريك السفينة.
وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن العمل يحكمه سرعة التيار والمد والجزر، موضحا أن الوضع الآن أفضل من الأيام الماضية خاصة وأن العمل المستمر تمكن من تحريك دفة السفينة بنسبة ٤.، في حين أن المركب قبل ذلك كانت ساكنة تماما.
واستطرد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، لأن المركب ضخمة وعملاقة للغاية وتحمل ٢٢٣ ألف حاوية، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو الذي سيحدث مع هذه السفينة وفي أي اتجاه ستتحرك.
وتابع أن الناقلات العملاقة عادة ما يكون عليها ٢ مرشدين من قناة السويس، ولكن رأي المرشد استشاري وليس إلزامي للقبطان، والرأي الأول والاخير يكون للقبطان.
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