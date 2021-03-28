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شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 12:29 ص
القاطرات في قناة السويس
القاطرات في قناة السويس
هدى عبدالرازق
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عرضت الصفحة الرسمية لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يرصد فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس.

إلى ذلك، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل على تحريك السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس مستمر على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، موضحا أنه يتم العمل بـ ١٠ قاطرات، و٢ كراكة لتحريك السفينة.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن العمل يحكمه سرعة التيار والمد والجزر، موضحا أن الوضع الآن أفضل من الأيام الماضية خاصة وأن العمل المستمر تمكن من تحريك دفة السفينة بنسبة ٤.، في حين أن المركب قبل ذلك كانت ساكنة تماما.

واستطرد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، لأن المركب ضخمة وعملاقة للغاية وتحمل ٢٢٣ ألف حاوية، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو الذي سيحدث مع هذه السفينة وفي أي اتجاه ستتحرك.

وتابع أن الناقلات العملاقة عادة ما يكون عليها ٢ مرشدين من قناة السويس، ولكن رأي المرشد استشاري وليس إلزامي للقبطان، والرأي الأول والاخير يكون للقبطان.

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الكلمات المفتاحية

قناة السويس تحريك السفينه بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة

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