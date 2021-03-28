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شاهد.. أحمد موسى ينفعل بعد سقوط سقالات كوبري ترسا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:40 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على حادثة انهيار سقالات كوبري تحت الإنشاء بمنطة ترسا بالجيزة: "إيه اللي حصل إحنا مش أول مرة نعمل كباري، ربنا ستر ومحدش كان تحت الكوبري".

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "كرم ربنا مكانش حد تحت الكوبرى وقت السقوط لا عامل ولا مهندس"، مؤكدا أنه لم يصب سوى شخص واحد وتم نقله لمستشفى الهرم، إضافة لتهشم سيارتين، مطالبا بدفع تعويضات لأصحاب السيارات المتحطمة، من الشركة المنفذة حتى لا يضار المواطن لأنه لم يرتكب جريمة.

واختتم الإعلامي أنه يتم التنفيذ للكباري في أكثر مناطق زحاما ولا تسقط طوبة على أحد.

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كوبري ترسا بوابة الفجر الفجر أحمد موسى

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