خيري رمضان عن انهيار عقار جسر السويس: هيحصل ألف مرة (فيديو)

قال الإعلامي خيري رمضان، إن انهيار عقار جسر السويس جاء بسبب تحرك سخيف من قبل بعض المواطنين، موضحًا أن صاحب مصنع في بدروم العمارة أزال بعض الأعمدة الخرسانية من أجل التوسيعات للمصنع، مما ترتب عليه سقوط وانهيار العقار.





وأضاف "رمضان"، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك معلومات غير رسمية تؤكد على أن ضحايا سقوط العقار وصل لـ15 حالة وفاة، متابعًا: "لن يكون الأخير.. هيحصل ألف مرة طول ما في مصانع ومحلات وكافيهات جوا العمارات"، حيث إن هذه الأماكن تستلزم درجات من الأمان.



