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خيري رمضان عن انهيار عقار جسر السويس: هيحصل ألف مرة (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 07:08 ص
خيري رمضان
خيري رمضان
أمنية فوزي
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قال الإعلامي خيري رمضان، إن انهيار عقار جسر السويس جاء بسبب تحرك سخيف من قبل بعض المواطنين، موضحًا أن صاحب مصنع في بدروم العمارة أزال بعض الأعمدة الخرسانية من أجل التوسيعات للمصنع، مما ترتب عليه سقوط وانهيار العقار.

وأضاف "رمضان"، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك معلومات غير رسمية تؤكد على أن ضحايا سقوط العقار وصل لـ15 حالة وفاة، متابعًا: "لن يكون الأخير.. هيحصل ألف مرة طول ما في مصانع ومحلات وكافيهات جوا العمارات"، حيث إن هذه الأماكن تستلزم درجات من الأمان.

وأوضح الإعلامي، أنه لا بد أن يكون هناك أماكن للمحلات والمصانع و"الكافيهات"، مشيرًا إلى أن وجود "الكافيهات" والمصانع أسفل العقارات تمثل خطرًا كبيرًا، إذ أنه لابد أن يكون هناك منطقة خدمات بها "كافيهات"، كما أنه يجب منع المصانع من العمل أسفل العقارات، حيث إن هناك الكثير من المناطق الصناعية في مصر.

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