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منتخب مصر يكشف حقيقة تمرد رمضان صبحي

السبت 27/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حقيقية تمرد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز وادعائه الإصابة قبل مواجهة كينيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2022.

حقيقة تمرد رمضان صبحي قبل مواجهة كينيا 

وأوضح المصدر، أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم،  حجز بنفسه موعد أشعة الرنين لرمضان صبحي، وأجراها اللاعب الساعة 6 صباحا يوم 18 مارس.

وتأتي المصدر أن طبيب المنتخب الوطني زار رمضان صبحي،  في السابعة صباح اليوم نفسه في عيادته الخاصة ليعرض عليه نتيجة الأشعة، التي أظهرت أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية زعمت إدعاء رمضان صبحي الإصابة لرغبته في عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، وسفره للإمارات خلال الساعات الماضية

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