Advertisements

أحمد موسى: "المنزل اللي تحته مصنع أكبر قنبلة في البلد" (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 06:11 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
شيماء حسن
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى، على حادثة انهيار منزل بجسر السويس فجر اليوم، قائلًا: "في ناس بتقبض عشان ناس تانية تموت"، موضحا أن الأجهزة المعنية أغلقت جراج العقار المنهار بجسر السويس بعد تحوله لمصنع بير سلم، وأخلته من كل المحتويات قبل الأزمة.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ملحمة قدمها الأهالي في إنقاذ الضحايا واستخراج الجثث، لافتا إلى أن أصحاب العقار «جبابرة»، حيث إنهم حولوا عقار من طابقين إلى 10 طوابق.

وتابع: "والله العظيم لو الحكومة ما اتحركت ليكون كل يوم حادثة مثل تلك التي شهدتها منطقة جسر السويس" مناشدا المواطنين: «بلغ عن أي مصنع موجود في عقار ولو محدش اتحرك وعمل حاجة قولي وشوف أنا هعمل أيه على الهواء»، مؤكدا أن تحويل الجراج إلى مخازن ومصانع أخطر ما يواجه مصر، متسائلا: «في حاجة اسمها مصنع يتعمل في بيت؟، وأيه ذنب الناس اللي راحت أمس وراحت النهاردة وهتروح بكرة».

واستكمل أن من بين الضحايا عريس متزوج من شهر سبتمبر الماضي، ويقيم مع زوجته في شقة بالإيجار بالعمارة المنهارة، وكان يبحث بعد انهيار العقار عن متعلقاته ووجد فستان الفرح، وبعض من ذهب زوجته، ومتعلقاته الشخصية»، لافتا إلى أن هذا العريس الناجي «ضاع شقي عمره ولا مكان له إلا الشارع، لأنه لا يملك الفلوس لشراء شقة تمليك، مردفا «كل دا حصل عشان واحد باع ضميره».

واختتم موسى: «كل يوم نصحي على كارثة وكأن البلد ناقصة»، مؤكدا «المنزل الموجود أسفله مصنع يعد أكبر قنبلة تواجه البلد».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار السويس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تقارير: السفينة الجانحة كانت تسير بسرعة تفوق المسموح به في قناة السويس

منذ ساعة

أديب لـ وزير النقل: "هل فكرت في الاستقالة؟.. والأخير يرد

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن عقار جسر السويس

الأهالي يساعدون الحماية المدنية في البحث عن جثث العقار المنهار بجسر السويس

عاجل.. شاهد عيان يروي لـ"الفجر" تفاصيل لحظات الرعب في انهيار عقار جسر السويس

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

05:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها