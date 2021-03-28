أحمد موسى: "المنزل اللي تحته مصنع أكبر قنبلة في البلد" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادثة انهيار منزل بجسر السويس فجر اليوم، قائلًا: "في ناس بتقبض عشان ناس تانية تموت"، موضحا أن الأجهزة المعنية أغلقت جراج العقار المنهار بجسر السويس بعد تحوله لمصنع بير سلم، وأخلته من كل المحتويات قبل الأزمة.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ملحمة قدمها الأهالي في إنقاذ الضحايا واستخراج الجثث، لافتا إلى أن أصحاب العقار «جبابرة»، حيث إنهم حولوا عقار من طابقين إلى 10 طوابق.





وتابع: "والله العظيم لو الحكومة ما اتحركت ليكون كل يوم حادثة مثل تلك التي شهدتها منطقة جسر السويس" مناشدا المواطنين: «بلغ عن أي مصنع موجود في عقار ولو محدش اتحرك وعمل حاجة قولي وشوف أنا هعمل أيه على الهواء»، مؤكدا أن تحويل الجراج إلى مخازن ومصانع أخطر ما يواجه مصر، متسائلا: «في حاجة اسمها مصنع يتعمل في بيت؟، وأيه ذنب الناس اللي راحت أمس وراحت النهاردة وهتروح بكرة».





واستكمل أن من بين الضحايا عريس متزوج من شهر سبتمبر الماضي، ويقيم مع زوجته في شقة بالإيجار بالعمارة المنهارة، وكان يبحث بعد انهيار العقار عن متعلقاته ووجد فستان الفرح، وبعض من ذهب زوجته، ومتعلقاته الشخصية»، لافتا إلى أن هذا العريس الناجي «ضاع شقي عمره ولا مكان له إلا الشارع، لأنه لا يملك الفلوس لشراء شقة تمليك، مردفا «كل دا حصل عشان واحد باع ضميره».



