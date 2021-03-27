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الأزمة الإقتصادية تعرقل بقاء لاوتارو في إنتر ميلان

السبت 27/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يواجه صعوبات في تجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي توصل لإتفاق مع النادي الإيطالي من أجل تجديد عقده.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن المشاكل الإقتصادية التي تعانى منها إدارة إنتر ميلان وعدم اليقين السائد داخل إنتر ميلان يؤخران إضفاء الطابع الرسمي على تجديد عقد لاوتارو.

وألمح الموقع الإيطالي أنه من المقرر أن يجدد لاوتارو مارتينيز عقده مع إنتر ميلان حتى صيف 2024 مع إلغاء الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 111 مليون يورو.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن لاوتارو البالغ من العمر 22 عاماً ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الاندية الأوروبية على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ولكن النجم الأرجنتيني قرر الاستمرار مع إنتر ميلان وتجديد عقده.

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