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مستشار الرئيس: مصر لن تدفع تعويضات في جنوح السفينة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:45 ص
مهاب مميش
مهاب مميش
أمنية فوزي
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كشف مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، عن خسائر جنوح السفينة البنمية، وأنها تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبير للكثير من السفن.

وأكد "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس، وليس هناك أي تعويضات ستدفعها مصر، حيث إن هيئة قناة السويس غير مسئولة عن الحادث.

أوضح أنه سيتم مراجعة الصندوق الأسود في السفينة للتعرف على أسباب جنوح السفينة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تعمد لجنوح السفينة، كما أنه منذ عام 67 لم يحدث أي حادث في مجرى قناة السويس، وسيكون هناك لجنة تحقيق مصرية قائمة، مشددًا على أن قناة السويس الجديدة تعمل بشكل جيد والحادث بعيد عنه.

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