مستشار الرئيس: مصر لن تدفع تعويضات في جنوح السفينة

كشف مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، عن خسائر جنوح السفينة البنمية، وأنها تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبير للكثير من السفن.





وأكد "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس، وليس هناك أي تعويضات ستدفعها مصر، حيث إن هيئة قناة السويس غير مسئولة عن الحادث.



