الحاجة سمرة الراوي: "عايزة اقعد في حمى الحكومة بعيد عن ابني"

روت الحاجة سمرة الراوي، أحد الناجيات من حادث تصادم قطاري سوهاج لحظات الرعب التي عاشتها بعد وقوع التصادم.





وقالت "سمرة" في تصريحات خاصة ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت: "اتحشرت بين الحديد والكراسي وكنت بقول يارب، جاني شاب وقالي ساعديني وهاتي إيدك وفضل ربع ساعة لغاية ما خرجني من القطر".





وأضافت: "كنت ذاهبة للسيدة زينب اقعد فيها بعد ما ابني طردني، وأنا مش عايزاه وضربني على عيني قبل كده، وعايزة اقعد في حمى الحكومة بعيد عن ابني".





وفي تصريحات سابقة أكدت الحاجة سمرا الراوي، إحدى مصابات حادث سوهاج، المعروفة بـ"سيدة قطار سوهاج"، أنها توجهت لاستقلال القطار الذي تعرض للتصادم مع قطار أخر في سوهاج بعد مشادة بينها وبين أبنها، موضحة أن أبنها طردها من منزلها منذ أكثر من اسبوعين، إلا أن بعض من الأهالي استقبلوها في منزلهم.





وأضافت الراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها ركبت القطار وتتجه إلى القاهرة ومنطقة السيدة زينب، متابعًا: "كنت بعيش أنا وأبني في بيت 11 متر.. وطردني منه وقالي لو جيتي البيت هقتلك"، كاشفة عن تفاصيل تصادم القطارين، وأن القطار توقف لربع ساعة في هذه المنطقة حتى جاء القطار الأخر وتصادم معه من الخلف.



